Lo Monaco: "Tra cessioni e Champions il Napoli incassa circa 250 milioni. Sterling? Di sicuro non prenderei Ndoye"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto riportato dall'emittente radiofonica:

"La parte più difficile del mercato è quella di vendere, perchè a comprare, se ti muovi in tempo ed hai il portafogli a disposizione è la cosa più facile di questo mondo. Il fatto che il Napoli si stia muovendo molto anche in uscita vuol dire che merita un voto alto. Tra cessioni e Champions il Napoli incassa circa 250 mln di euro.

Sterling? Buon giocatore, uno che salta l'uomo e crea superiorità numerica. Negli ultimi anni è in fase calante, ma il Napoli ha bisogno di un'alternativa a Lang e credo che Sterling possa esserlo. Però io andrei a fare un investimento su un calciatore giovane, ma non Ndoye che costa troppo. Secondo me il Bologna sta facendo bene a tirare sul prezzo".