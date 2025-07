Nuovo stadio SSC Napoli in zona Caramanico: spunta la data decisiva. Trapelano due dettagli sul progetto ADL

Ultimissime calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis è in posizione d’attesa per quanto riguarda la situazione stadio. Da un lato c’è il progetto di restyling da parte del Comune all’Uefa dall’altro c’è invece il progetto presentato alla Zes proprio dal numero uno della SSC Napoli. La decisione definitiva da parte di De Laurentiis arriverà a settembre spiega Il Mattino.

Nuovo stadio del Napoli

Dicevamo come per la questione stadio ci sono ad oggi due strade: il progetto presentato alla Zes per la realizzazione della zona Caramanico e quello di restyling dell’attuale Maradona da parte del Comune di Napoli. Come si legge su Il Mattino, la svolta per la soluzione Caramanico arriverà il 4 settembre. Per quella giornata è attesa la conferenza di servizi rispetto al progetto presentato da De Laurentiis. A valutare il progetto inviato alla Zes ci sono 8 amministrazioni del territorio. Sul progetto De Laurentiis trapelano solo alcune cose: impianto da 65mial posti con un investimento pari a 250-300 milioni di euro.