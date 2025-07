Retroscena Milinkovic Savic - Da una settimana attendeva di essere un calciatore del Napoli

Calciomercato Napoli - Oggi Vanja Milinkovic Savic svolgerà le visite mediche a Villa Stuart per poi firmare il contratto che lo legherà al Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela un piccolo retroscena legato al portiere serbo.

"Operazione complessiva da 21 milioni di euro, il valore della clausola. Milinkovic, fino a ieri in ritiro con il Toro a Prato allo Stelvio, in provincia di Bolzano, a 100 chilometri e un paio d’ore d’auto da Dimaro, attendeva da una settimana la svolta: aveva già limitato al minimo il programma di lavoro e saltato la prima amichevole, e anzi non partecipava più neanche alle partitelle in famiglia. Vanja svolgerà le visite mediche oggi a Roma, a Villa Stuart, prima di firmare. E a seguire diventerà ufficialmente il sesto acquisto dell’estate dei campioni".