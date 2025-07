Calciomercato Napoli, placet definitivo di ADL per la cessione di Osimhen: la data dell'annuncio ufficiale

Calciomercato Napoli - Stavolta non sono previsti colpi di scena: Victor Osimhen sta per diventare un nuovo calciatore del Galatasaray. Lo scambio di documenti è avvenuto ieri tra i legali dei due club. Tutto è stato messo al suo posto tanto che è stato previsto anche il giorno dell'ufficialità della cessione del nigeriano come sottolinea il Corriere dello Sport.

Annuncio Osimhen al Galatasaray

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: