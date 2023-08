Koopmeiners, l'agente: "L'Atalanta ha rifiutato l'offerta del Napoli: ecco la cifra"

Bart Baving, agente di Koopmeiners, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di SpazioNapoli.it ed ha svelato il reale interesse per il Napoli:

Sono arrivate offerte dal Napoli? La settimana scorsa sono stato a Bergamo. Il Napoli ha fatto un’offerta ufficiale di 45 milioni, ma l’Atalanta ha detto che Teun non è in vendita quest’estate.

Hanno deciso di trattenerlo anche per offerte così importanti? Stanno costruendo una squadra attorno a Teun e lui è il loro giocatore chiave. Quindi resterà all’Atalanta anche in questa stagione.

Il Napoli ha proposto a Koopmeiners un contratto? C’era una bozza di accordo? No, è stata una cosa tra i due club. E il messaggio dell’Atalanta è stato molto chiaro. Teun non è in vendita quest’estate. Quindi non c’è stato bisogno di negoziare un contratto tra noi e il Napoli.