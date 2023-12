Napoli - Danilo è intervenuto a Dazn nel pre partita di Juventus Napoli:

"Questo fa parte della crescita della squadra. Siamo consapevoli che questi scontri diretti oltre a dare 3 punti danno anche una carica morale per il resto della stagione. La partita dello scorso anno finito 5-1 era in un contesto diverso, quell'atteggiamento e quel tipo di partita non possiamo permettercelo mai indossando la maglia della Juve. Negli scontri diretti quest'anno stiamo dimostrando la nostra mentalità".