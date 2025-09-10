Infortunio Rrahmani, il dott. del Napoli: "Salterà un paio di partite! Ha avuto un trauma minore, di norma si sta fermi per..."

Il responsabile dello staff sanitario del Napoli, dott. Raffaele Canonico, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli.

“Rrahmani? Ha avuto un trauma minore: una lesione di basso grado del bicipite femorale. Già ha iniziato l'iter riabilitativo. Gli infortuni muscolari possono avere una prognosi che va dalle 2 alle 10-12 settimane e dipende da vari fattori: questo è un trauma minore, quindi credo che salterà un paio di partite. Contro il Pisa? Potrebbe essere a disposizione, considerando che c'è anche una settimana tipo poi dopo il Pisa per arrivare al Milan. Dopo la guarigione clinica va completata la guarigione sportiva e l'inserimento in gruppo: sono aspetti che vanno a incastrarsi con il calendario”