Impallomeni: "Napoli di un'altra categoria. Juventus, Bremer flop al Maradona"

A commentare il turno di Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Il Napoli ha preso il largo:

"E' una squadra di un'altra categoria adesso e ci induce a criticare troppo le altre, che stanno facendo un campionato normale. E' il Napoli l'anomalia. Può seguire il primato della Juventus di Conte. E' fuori portata per tutte".

Top e Flop di giornata?

"Tre attaccanti i top, Osimhen, grande leader del Napoli, Dybala, che è ancora al 60% ma sempre decisivo per la Roma, poi Lautaro, che sarà un giocatore molto importante per l'Inter, che potrebbe avere in canna una striscia positiva. I flop sono altri tre giocatori. Nelle goleade di Atalanta e Napoli ci sono meriti degli attaccanti, ma ci sono errori individuali marchiani in difesa. Bremer è in testa alla classifica dei flop, poi Fazio e Kalulu, quest'ultimo sui due gol del Lecce".

Come vede la lotta in campionato?

"A volte puntiamo il dito su una squadra, poi scopriamo che non va così male. Tutto è possibile ora. Lo scorso anno il miglior attacco era dell'Inter, ma le migliori quattro difese erano quelle delle prime quattro alla fine. E qui ci sono Napoli, Juve, Lazio e Roma".

Dybala sta incidendo alla Roma. Chi deve avere più rimpianti tra Juve e Inter?

"Lukaku a luglio ci trovava tutti d'accordo, ma poi il campo decide. I rimpianti sono per tutti. Dybala si è trovato senza squadra, Mourinho c'ha creduto e lo sta ripagando. E' un giocatore ritrovato, aveva bisogno anche di coccole, sta gestendo meglio la questione infortuni. Il rimpianto più grande forse può essere per l'Inter, ma non so quanto abbia affondato veramente il colpo per lui".

Tare e Sarri di nuovo in polemica in casa Lazio. Che ne pensa?

"Se la Roma va in Champions fa un'impresa sportiva, può competere con le altre, la classifica parla chiaro. Sarri dice la stessa cosa di Tare, si può competere ma sarà difficile. Non ci vedo niente di clamoroso".

Napoli-Juve, ko che ha sancito l'addio di Allegri a fine stagione?

"E' ancora troppo presto. Dietro ci sono tante e il ritorno prepotente dell'Atalanta è la notizia di giornata. Gasperini è un autentico martello, ho rivisto l'Atalanta di prima. Stava barcollando e ha dato una sverniciata al gruppo, inserendo nuovi interpreti per riprendere la vecchia filosofia. E' una squadra che ha ricominciato a girare. La Juve deve stare attenta".