Osimhen-Juventus, Pedullà annuncia: "Bianconeri priorità del nigeriano! Opzione di rinnovo Napoli a 15 milioni, le ultime"

Ultime calciomercato - Victor Osimhen resta un obiettivo concreto della Juventus per la prossima stagione. Il centravanti di proprietà del Napoli, ma in prestito al Galatasaray, ha una clausola di 75 milioni valida solo per l'estero.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Osimhen riportate da Alfredo Pedullà sui suoi profili social:

"Ci sarebbe un’opzione rinnovo a favore del Napoli che farebbe aumentare l’ingaggio di Osimhen a 15 milioni netti a stagione, ritorniamo improbabile che possa accadere. E quindi restiamo su scadenza 2026 con la necessità di trovare una soluzione. La clausola è chiara, ma la volontà del diretto interessato anche, nel senso che Osimhen non vorrebbe andare in Arabia (Al–Ahli in testa) perché riterrebbe un ridimensionamento della sua carriera a soli 27 anni (da compiere a dicembre). In questi giorni Osimhen ha deciso di aspettare la Juventus, ha dato la priorità, ritiene Giuntoli un suo padrino calcistico, ricordiamo bene il trasferimento al Napoli nel 2020, e tornerebbe volentieri a lavorare con lui.

A quel punto il Napoli dovrà fare una scelta: provare a cederlo altrove, ma sarebbe necessario incassare il sì del diretto interessato che al momento ha altre idee. Poi dovrebbe trovare chi è disposto a mettere 75 milioni di clausola sul piatto, oltre che accollarsi l’ingaggio da 10 milioni netti più bonus, senza tirarla troppo per le lunghe visto che il contratto non ha una lunga durata. Soprattutto, è il caso di ribadirlo, serve il placet del nigeriano che vuole aspettare la Juve: trattativa da seguire con pazienza e prudenza, per i bianconeri si tratta della primissima scelta per l’attacco della prossima stagione, a prescindere dalla qualificazione Champions oppure no".