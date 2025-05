Questa volta non ha resistito nemmeno lui, troppa sofferenza purtroppo condita dalla beffa finale. Non si sa se prima o dopo il gol del pareggio del messicano Johan Vasquez, ma fatto sta che il patron della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha abbandonato anzitempo la sua classica poltroncina in tribuna autorità per vedere gli ultimi minuti di Napoli-Genoa nella sua saletta personale. Il presidente ha poi lasciato l'impianto di Fuorigrotta alle 23.36.