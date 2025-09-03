Garcia: "Lukaku? Ha fatto bene a non operarsi, rischiava di stare fermo più a lungo! Ho parlato con lui, è uno combattivo: ecco cosa m'ha detto"

Le Interviste  
Garcia: Lukaku? Ha fatto bene a non operarsi, rischiava di stare fermo più a lungo! Ho parlato con lui, è uno combattivo: ecco cosa m'ha detto

Infortunio Lukaku, le parole del Ct Garcia in conferenza

Ultimissime Calcio Napoli - Un buco enorme nella rosa e nell'attacco dei Red Devils. A causa di un infortunio al Napoli, Rudi Garcia non può contare su Romelu Lukaku. Il Ct della Nazionale del Belgio ne ha parlato in conferenza stampa.

Infortunio Lukaku, le parole del Ct Garcia in conferenza

"Vogliamo riaverlo il prima possibile, ma c'è la possibilità che non lo utilizzeremo nelle qualificazioni ai Mondiali di quest'anno. Quando ho parlato con lui, si è mostrato positivo. Ha uno spirito combattivo ed è già impegnato con la riabilitazione.

Possibile operazione? Penso che la scelta di non farlo sia stata giusta. Ha un'età in cui un intervento chirurgico potrebbe significare un'assenza più lunga. Totti ha vissuto la stessa esperienza alla Roma.

Guardate, cercheremo di qualificarci senza di lui, anche se verrà a trovarci qualche volta. L’assenza di Romelu non cambierà molto il nostro gioco. Avremo molto possesso palla contro squadre che cercano il contropiede. In Belgio è spesso così. 

I nostri giocatori in attacco dovranno trovare le giuste zone di attacco. Lo abbiamo dimostrato in passato, ma dovremo dimostrare di poter segnare anche senza Romelu. Abbiamo la qualità necessaria per riuscirci"

