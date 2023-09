Garcia: "Chiesa al centro del villaggio? No, i ragazzi hanno rimesso l'ora a posto! Osimhen frustrato dopo Bologna, abbiamo parlato"

Tra i tanti temi toccati da Garcia:

Chiesa al centro del villaggio? No, i ragazzi hanno rimesso l’orologio all’ora giusta.

Sulle polemiche con Osimhen: “A Bologna eravamo tutti frustrati ed arrabbiati di non aver vinto e lui di più perché ha sbagliato il rigore. Poi abbiamo chiarito e tutto è tornato normale. Poi ci sono stati degli episodi maldestri sui social, nessuno voleva far male a nessuno su TikTok con quel video. Rimetterà le foto sul profilo? Non lo so, lo gestisce lui. Sono reazioni ed istinti che si possono capire, ma vi posso assicurare che lui ama la maglia del Napoli e darà tutto anche quest’anno”.