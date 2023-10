Fiorentina, Parisi a Dazn: "Bravi a restare in partita anche dopo il mio errore, il nostro segreto è uno solo"

Fabiano Parisi, terzino della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Fiorentina 1-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“E’ stata una grandissima partita contro una squadra forte. Siamo rimasti sempre in partita nonostante quel mio piccolo errorino. Siamo rimasti lì ed abbiamo giocato come sapevamo.

Siamo tutti titolari, non esistono riserve. Questo è importante per il gruppo, in allenamento diamo sempre il 100% e mettiamo in pratica le idee del mister”.

Non abbiamo mai perso la rotta, bisogna avere forza mentale. Io ho commesso un errore, ma sono rimasto lì con la testa e poi ho fatto l’assist. Sull’errore la volevo appoggiare a Terracciano, ma Osimhen è stato più veloce. Alla fine però abbiamo vinto e siamo felici”.