Altamura: "Sarà il primo acquisto del Napoli a gennaio, ma non avrei rischiato..."

Ultimissime Calcio Napoli - Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale.

"Il Napoli squadra è già un top club di livello europeo, non lo è ancora, ma lo sta diventando, a livello societario. Ma non perché non ne abbia la struttura, ma ora con l'avvento di Tommaso Bianchini in dirigenza e Conte e Manna per la gestione tecnica, ne fa una società di primo livello. Mancano le infrastrutture, che farebbero diventare il Napoli un top club di primo livello. I segnali per centro sportivo e stadio vanno in questa direzione. De Laurentiis ha sempre avuto una vision del futuro e ha capito che il Napoli per crescere deve abbinare a una crescita in campo, anche quella del brand e delle strutture. Penso che è un mercato che sicuramente merita un 9, avrebbe meritato un 10 se fosse arrivato un alter-ego di Anguissa. Manca già da due anni, a gennaio Billing qualcosa ha dato, ma era un giocatore diverso. Non avrei rimandato la scelta del suo sostituto a gennaio.

Il mercato riaprirà, rispetto all'anno scorso c'è un appeal diverso, ma è un rischio. Non si sa come tornerà Anguissa dalla Coppa d'Africa, che è una competizione logorante. Insieme a Politano è un giocatore fondamentale per il modo di giocare di Conte. Elmas è un giocatore estremamente offensivo, a me personalmente non convince. Esterno alto è stato sempre un giocatore adattato. Lo hanno preso per una soluzione in più sugli esterni. Potrebbe però essere utile anche a centrocampo. E' probabile che quando Anguissa andrà via in Coppa d'Africa, il Napoli tornerà al 4-3-3. A gennaio riapre il mercato e magari si trova un'occasione dalla Premier in prestito, che può dare respiro e permettere di sostituire Anguissa con un giocatore di caratteristiche affini.

Hojlund rispetto a Lucca attacca più la profondità. Conosce bene il campionato italiano. I suoi gol allo United li ha fatti anche negli ultimi due anni. Svaria un po' di più rispetto a Lucca, sicuramente il modo di giocare in attacco sicuramente cambierà. Napoli-Cagliari si porta dietro il fatto che il Napoli domina le partite senza rischiare nulla. Nonostante non abbia prodotto palle gol in serie ha sempre dominato. Da migliorare il numero di palle gol costruite. Il materiale umano è quello che è per l'Italia, soprattutto in attacco. Manca un centravanti, Scamacca aveva un problema un ginocchio e non si sa se sarà disponibile.

Gli attaccanti italiani sono pochi. Sono assolutamente d'accordo sulla convocazione di Pio Esposito, è giusto portarlo. La Nazionale deve vincere queste due partite per alimentare la fiamma della convocazione diretta, ma anche degli eventuali playoff. Servono punti. E' una situazione molto complicata, ma penso che Gattuso toccando le corde dell'orgoglio e dell'unione dello spogliatoio, almeno può tentare. Si spera che questo spirito del 2006 lo possa infondere nella Nazionale".