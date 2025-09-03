Fedele a CN24: "Calciomercato Napoli confuso, scudetto dell'anno scorso regalato! ADL come Paperon de' Paperoni, gli do 10 per un motivo"

Ultime notizie Napoli - Enrico Fedele è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

Calciomercato Napoli, Fedele perplesso

“Calciomercato Napoli? Sessione di mercato confusa perché non ha risolto i problemi dell’anno scorso, non ha sostituito Kvaratskhelia con un esterno che garantisse lo stesso numero di gol. Ha seguito per mesi Ndoye e non si è accordato per 5 milioni. Poi hanno preso Lang, bravo nel dribbling ma che non ha gol nelle gambe. De Bruyne sta soffrendo un poco, è stato un acquisto di De Laurentiis e ha scombussolato i piani di Conte. Ora il tecnico, che non rinuncia al centrocampo dell’anno scorso, ha dovuto adattare De Bruyne dietro la punta. Poi c’è stato il problema Lukaku, con Lucca che non sarà mai come il belga. Inoltre c’è una grave falla, ovvero la mancanza del sostituto di Anguissa dal punto di vista fisico. Manca la prerogativa nel saltare gli uomini, visto che Lang e Neres non giocano. Ciò non significa che il Napoli non ha arricchito la rosa, ma non ha arricchito gli undici titolari. Questa situazione mi porta a dire che hai speso ed hai 100 milioni in panchina, ma non hai risolto i problemi. Nonostante ciò, credo che il Napoli resta favorito per lo scudetto perchè rispetto alle altre ha la compattezza di squadra e la fase difensiva. Alla campagna acquisti do la sufficienza, mentre a De Laurentiis do 10 perchè ha rispettato la parola ed ora spero che dia una casa ai giovani del Napoli con il centro sportivo”.

Dualismo Meret-Milinkovic Savic? De Laurentiis ha fatto il Paperon de' Paperoni, ha pagato troppo i vari Lucca, Beukema e lo stesso Milinkovic. Ho sempre scherzato su Meret dicendo che è muto, mentre il serbo comanda ed ha varietà di gioco”.

L’arrivo di Hojlund? Quando parlo di super pagato c’è un motivo, lui ha fatto 9 gol con l’Atalanta. I goleador sono quelli che segnano con costanza per diverse stagioni, facendo minimo 15 gol a stagione. Il problema è che è costato 50 milioni. Il Napoli doveva prendere Lookman per sostituire Kvaratskhelia in avanti. Hai arricchito la rosa, ma la squadra ho lo stesso vulnus della scorsa stagione. L’anno scorso, nel girone di ritorno, lo scudetto è stato regalato al Napoli che ha fatto male. Per non ripetere quell’errore bisognava potenziare l’undici titolare e non è stato fatto”.

Su Manna: “È importante come scouting, anche l’acquisto di Baridò è per il futuro. Lui è ancora un tirocinante, però ha buon occhio ed è guidato da Conte. Lo stesso mister, però, dovrebbe parlare in modo diverso perché se parla di prospettiva sbaglia anche perché il Napoli non è come l’Udinese o la Fiorentina”.