Calciomercato SSC Napoli - Italo Cucci, editorialista del Corriere dello Sport, risponde sul quotidiano ad una lettera di un lettore:

"A Napoli dovevano darmi retta quando, ceduto Kim, gli dissi di prendere Bonucci. E non mi dicano che all’estero ha fatto flop. A Napoli, con la rabbia che aveva in corpo, avrebbe fatto meraviglie. Il calcio non ha più bandiere da decenni, ha mercenari di qualità o pippe. Bisogna saper scegliere"