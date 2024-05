Chiariello a CN24: "Per me è lui il nuovo allenatore del Napoli"

Napoli - Le parole di Umberto Chiariello a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv che ha raccontato la sua sulle ultime di Conte al Napoli:

"Avrei voluto partecipare alla Conference per tutta una serie di motivi, ora però si apre una rifondazione vera e propria. Di Lorenzo che vuole andare via, visto che si trova si porti con se anche Mario Rui e Politano che Conte già fece fuori all'Inter.

Gaetano andrebbe in prestito probabilmente e di Giuffredi resterebbe solo Folorunsho. Conte si è liberato delle Coppe e avrà la settimana tipo, lui non è uno che alle Coppe ci tiene tanto l'ha dimostrato. Non può essere stata una scelta non andare in Conference, soltanto non c'era più una squadra in niente.

Sono curioso di vedere una collocazione tattica per molti di loro con Conte. C'è ancora di firmare tante cose per Conte, ma c'è grande volontà da parte di entrambi di concludere l'accordo. Serviranno vari giorni, ma non vedo come possa saltare. Per me è lui il nuovo allenatore del Napoli".