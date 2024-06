Di Lorenzo-Napoli, Romano: "Non penso ci siano possibilità di andare avanti insieme, post Europeo..."

Calciomercato Napoli - Ultimissime di calciomercato sulla vicenda Di Lorenzo-Napoli che tiene il fiato sospeso in città per quanto riguarda il capitano. Arrivano da Fabrizio Romano le ultime su diverse situazioni di mercato. Ecco le ultimissime informazioni.

Calciomercato: Di Lorenzo-Napoli, le ultime da Fabrizio Romano

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano a KickOff e ha dato alcuni aggiornamenti sulla vicenda Di Lorenzo-Napoli:

"Lui e il Napoli? Non penso ci sia possibilità di andare avanti assieme, la linea è questa a oggi. Si deve sbloccare in un secondo momento la situazione, post-Europeo: l’interesse della Juve c’è, ma non è il solo e non è una cosa garantita vederlo alla Juve ecco".