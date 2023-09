Chiariello a CN24: "Calo fisico? Due cose lo smentiscono categoricamente. Con la Lazio blackout preoccupante nella ripresa"

Umberto Chiariello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Dopo l'occasione di Zielinski, la Lazio ha preso il sopravvento facendo tre gol di cui due annullati. La Lazio avrebbe meritato una vittoria più ampia. Il Napoli ha provato il forcing finale con Lindstrom ma non avrebbe meritato il pareggio. Ci sono stati 35 minuti di blackout totale preoccupante del Napoli, si è vista una squadra lunga e sfilacciata tra i reparti con un centrocampo scoppiato. Quello che più preoccupa è che Garcia non ha letto bene questa situazione, anziché imbottire la squadra di attaccanti doveva rinforzare il centrocampo.

Ho visto però 50 minuti di ottimo Napoli, chi vuole sminuire il primo tempo fa una cosa scorretta. Vero, la prima frazione è finita 1-1 ma il Napoli meritava il vantaggio. Sono state create 4-5 palle gol da parte degli azzurri subendo l'unico gol laziale su un loro tiro nel primo tempo. La Lazio ha capitalizzato al massimo dei tiri in porta. Nella ripresa, dopo il 1-2 da una palla persa da Zielinski, c'è molto da discutere perchè è andato tutto male.

Calo fisico? Non credo proprio. Il Napoli ha Frosinone è uscito nella ripresa alla grande dominando poi la gara. Il Frosinone, dopo quella gara, ha dimostrato di non essere la cenerentola del campionato battendo l'Atalanta e pareggiando fuori casa. Contro il Sassuolo, al di là della superiorità numerica, ha sciorinato calcio dalla metà e fine gara. Quando le cose vanno male a Napoli sminuiamo tutto il precedente.

Olivera andava sostituito prima, Felipe Anderson se l'è mangiato. Mario Rui è sottovalutato ma a mio avviso è utile a questo Napoli. Non ha pagato la scelta di tenere in campo tutta la gara Anguissa, al Napoli sono mancate le preventive in mezzo al campo. E' stato un problema tecnico e psicologico. Non è un problema fisico. Raspadori? Se si vuole a tutti i costi inserirlo, lo bruciamo. Soprattutto in tanti ruoli. Andava affiancato a Osimhen in un 4-4-2, Kvara non andava sostituito. Garcia non ha letto bene questa gara, ma da qui a dire che non è buono ne passa".