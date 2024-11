Carratelli: "Il Napoli primo in classifica disturba tutti. Torino? Punterei su questi due calciatori"

Mimmo Carratelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Leggo di inchieste giornalistiche sul perchè non sia stato espulso Lukaku, vedo troppo rancore, ma forse vedere il Napoli lì in alto disturba tutti, soprattutto l’Inter. Il Napoli deve ancora migliorare dal punto di vista offensivo, ci aspettiamo che Kvaratskhelia e Lukaku migliorino e che McTominay sia più incisivo. L’obiettivo principale del Napoli è sempre la qualificazione in Champions, ma prossimamente le altre potrebbero perdere qualche punto perchè ci sono tanti scontri diretti. Torino? Con Vanoli ha cambiato fisionomia, prima era una squadra più da combattimento. Ora troveremo una squadra arrabbiata che non riesce a far più punti, sarà una gara difficile ma alla portata del Napoli. Sciogliendo le briglie a Ngonge e Neres il Napoli ce la farà”.