Calendario Napoli in Champions League: ecco quando escono le date delle partite
Il calendario del Napoli in Champions League con data e orario di tutte le partite
Napoli in Champions League contro Chelsea, Manchester City, Eintracht Francoforte, Benfica, Sporting, PSV Eindhoven, Qarabag e Copenghen. Ecco il calendario del Napoli in Champions League con tutte le partite della fase a girone unico, in attesa di conoscere le date e gli orari di tutte le gare.
- Prima giornata: 16–18 settembre 2025
- Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
- Terza giornata: 21/22 ottobre 2025
- Quarta giornata: 4/5 novembre 2025
- Quinta giornata: 25/26 novembre 2025
- Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025
- Settima giornata: 20/21 gennaio 2026
Queste invece le partite del Napoli:
- Napoli-Chelsea
- Manchester City-Napoli
- Napoli-Eintracht Francoforte
- Benfica-Napoli
- Napoli-Sporting Lisbona
- PSV Eindhoven-Napoli
- Napoli-Qarabag
- Copenhagen-Napoli
Quando escono le date ufficiali? Per conoscere le data e orario delle partite del Napoli in Champions League 2025 bisognerà attendere la giornata di sabato 30 agosto 2025, quando l'UEFA comunicherà il calendario ufficiale della "fase campionato".
