Calendario Napoli in Champions League: ecco quando escono le date delle partite

Champions League  
Il calendario del Napoli in Champions League con data e orario di tutte le partite

Napoli in Champions League contro Chelsea, Manchester City, Eintracht Francoforte, Benfica, Sporting, PSV Eindhoven, Qarabag e Copenghen. Ecco il calendario del Napoli in Champions League con tutte le partite della fase a girone unico, in attesa di conoscere le date e gli orari di tutte le gare.

  • Prima giornata: 16–18 settembre 2025
  • Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
  • Terza giornata: 21/22 ottobre 2025
  • Quarta giornata: 4/5 novembre 2025
  • Quinta giornata: 25/26 novembre 2025
  • Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025
  • Settima giornata: 20/21 gennaio 2026

Queste invece le partite del Napoli: 

  • Napoli-Chelsea
  • Manchester City-Napoli
  • Napoli-Eintracht Francoforte
  • Benfica-Napoli
  • Napoli-Sporting Lisbona
  • PSV Eindhoven-Napoli
  • Napoli-Qarabag
  • Copenhagen-Napoli

Quando escono le date ufficiali? Per conoscere le data e orario delle partite del Napoli in Champions League 2025 bisognerà attendere la giornata di sabato 30 agosto 2025, quando l'UEFA comunicherà il calendario ufficiale della "fase campionato".

