Gazzetta lancia il Napoli: ha aumentato il vantaggio sulle altre in Serie A! C'è un solo interrogativo

Ultime notizie SSC Napoli - Una squadra al comando e il suo nome è Napoli. Sarà ancora favorito per lo scudetto? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Napoli che vince lo scudetto non si accontenta ma cambia. Un mercato di nomi forti e utili al progetto, non figurine. L’unico interrogativo riguarda il doppio impegno: la Champions sottrae energie, per questo Conte e De Laurentiis hanno lavorato al potenziamento quantitativo. Il vantaggio sulle inseguitrici sembra aumentato. E c’è un tecnico vincente di professione"