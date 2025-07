Chiesa-Napoli, Gazzetta: potrebbe essere l’occasione del riscatto per Fede, ma ad una condizione

Calciomercato SSC Napoli - L’idea del Napoli è quella di completare l’organico al più presto, per dare a Conte il tassello mancante per il ritiro di Castel di Sangro, che inizierà il 30 luglio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Sul taccuino del ds azzurro già da giorni il nome di Federico Chiesa:

"Chiesa non è stato convocato dal Liverpool per la tournée in Asia e la sua avventura in Inghilterra sembra già ai titoli di coda. Napoli potrebbe dargli l’occasione del riscatto, a patto che l’esterno riduca le pretese economiche."