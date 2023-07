Camicioli: "Sostituto Kim? I tifosi non devono preoccuparsi. Un gesto di Osimhen mi è piaciuto tantissimo"

Notizie Calcio Napoli – Il collega di Sky, Davide Camicioli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Il calciomercato è bello perché fa sognare, ma il campo è un’altra cosa, è l’adrenalina che ci manca. Non vedo l’ora che finiscano le amichevoli estive e che abbiano inizio le partite che valgono tre punti.

Tifosi preoccupati per il difensore che ancora non è stato trovato? È ancora presto, bisogna avere fiducia perché il mercato è ancora lungo. Al Napoli serve una pedina, ci sono altre squadre che hanno problemi ben più grandi. ADL ci ha già abituati alle sorprese, secondo me hanno già in mano nomi importanti ed è solo questione di tempo. La sfida di ADL sarà dimostrare che può vincere ancora cambiando allenatore.

Se rimane Osimhen parti da favorito, è un altro campionato perché tutti giocano contro di te e non puoi fare paragoni con l’anno passato. I giocatori reduci dalla vittoria in campionato vorranno riconfermarsi o anche migliorarsi, Garcia inoltre ha già fatto bene in Europa. Il gesto di Osimhen di andare a prendere la palla nell’amichevole contro la Spal mi è piaciuto tantissimo. La mentalità che proponi in allenamento la riproponi domenica. Contro la Spal non mi preoccupa il risultato, mi è piaciuta la mentalità del Napoli e Osimhen.

Ondata di milioni dall’Arabia? Una mossa politica, ci sono due modi veloci per comunicare ed attirare l’attenzione al tuo paese: musica e calcio. Non è un fuoco di paglia, hanno tanti soldi e vogliono puntare a grandi competizioni, L’Arabia sta cambiando. Quando prendi grandi campioni non a fine carriera significa che vuoi puntare a fare qualcosa di importante, attirando l’attenzione delle tv. La Serie A deve ingegnarsi, il Napoli è stata la prima a farlo, questa è la via per essere competitivi”.