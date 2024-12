Buongiorno a Dazn: "Che emozione tornare a Torino! Conte? Importante per la mia crescita, non voglio fermarmi"

Notizie Napoli calcio. Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Torino-Napoli:

“Emozione per tornare a Torino? E’ una grande emozione tornare in questo stadio, una giornata bella. All’entrata tutto mi è sembrato strano, non entrare nel solito spogliatoio, ma spero possa essere ancora emozionante come è stato fino ad ora”.

Messaggi ricevuti? Ne ho avuti tantissimi da tifosi e amici che non vedevano l’ora di rivedermi in questo stadio. Anche io non vedo l’ora che ci sia la partita e lo stadio si riempia per gustarmi al meglio questa giornata”.

Quanto influisce Conte sulla mia crescita? E’ importantissimo. Il difensore deve saper difendere a tre, a quatto o difendere a uomo e coordinarsi con i compagni. Stiamo lavorando tanto con il mister, sto migliorando e non voglio fermarmi”.