Bobo TV, Vieri si sfoga: "Lasciato da solo con tre vocali prima della diretta"

Fa ancora discutere l'addio di Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola alla Bobo Tv. Christian Vieri, sul proprio account Instagram, ha voluto dare la sua versione:

"Buonasera a tutti, in questi giorni hanno parlato in tanti, tranne il sottoscritto e questo sarà il mio primo e unico commento su questa situazione. Il 31 ottobre ho avuto un diverbio con Lele sulle strategie social future della Bobo TV. Poi tutto è finito lì e non è stato scritto più niente da parte di nessuno. 3 giorni dopo a poche ore dal live della puntata, Lele, Antonio e Nicola mi hanno comunicato con tre vocali che non si sarebbero presentati. Mi sono trovato in grandissima difficoltà e in un angolo. Da quel momento per me è finito tutto. Sento parlare di rispetto per la gente e di tanto altro, ma in quel momento i miei 3 amici mi hanno lasciato solo".