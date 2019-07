Bellucci: "Manolas e Koulibaly possono essere come Stam e Nesta ai tempi del Milan: le difese aiutano a vincere"

A parlare a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è l'ex attaccante Claudio Bellucci, che è intervenuto sul calciomercato italiano.

Sul mercato dei difensori

"Le squadre vanno costruite partendo dalla difesa. Si spende per prendere meno gol e per costruire davvero una squadra di livello. Ancelotti era abituato nel Milan a lasciare gli attaccanti avversari nell'uno contro uno, ma c'erano di fronte Stam o Nesta. Manolas e Koulibaly possono fare la stessa cosa, così si possono portare più giocatori in area avversaria".

Sulla Juve

"Lo scorso anno ha fatto il colpo a sensazione prendendo Ronaldo, anche se non ha fatto i tanti gol visti al Real. Magari quest'anno la dirigenza si è resa conto che servisse un colpo in difesa. Ha preso De Ligt. Ogni anno però ha messo un tassello. Fa degli acquisti non fini a se stessi, per accontentare la piazza. Ha preso Ramsey, uno dei migliori centrocampisti in Premier, un giovane di prospettiva come Rabiot. Non sono colpi a casa e questo è la sua forza. E con questi acquisti rimane un passo avanti alle altre".

Su Icardi

"Mi tengo Higuain se fossi nella Juve. Se motivato, può fare grandi cose. Ha poi un allenatore che lo conosce a memoria, e lui si fida di Sarri. Se la Juve prende Icardi non fa un errore, è un grande giocatore. Sarri però conosce bene Higuain e non Icardi. Wanda Nara? Visto quello che è successo, dovrebbe essere lei a capire che deve fare un passo indietro".