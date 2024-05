Juventus, Allegri esonerato con effetto immediato! Al suo posto Montero

Ultime notizie. Allegri esonerato: il tecnico della Juventus è stato convocato dalla dirigenza nella sede del club alla Continassa, alla presenza dei massimi dirigenti bianconeri e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Ad Allegri è stato comunicato ufficialmente il suo esonero.

Allegri esonerato

La Juve ha già comunicato l'esonero ad Allegri. Il tecnico è stato informato dal club in questi minuti. Questo il comunicato della Juventus con in quale è stato ufficializzato l'esonero del tecnico dopo quanto accaduto in finale di Coppa Italia. Al suo posto Paolo Montero condurrà la squadra come traghettatore per le ultime due giornate di campionato.