Dove vedere Tottenham-Roma in Tv e streaming: Sky, Amazon o in chiaro su TV8?

Dove vedere Tottenham-Roma in Tv e streaming? La Capitale sarà impegnata in Europa Legue giovedì 28 novembre: da una parte Lazio-Ludogorets, dall'altra appunto i giallorossi chiamati a un altro banco di prova difficilissimo dopo la trasferta di Napoli. I giallorossi, con appena 5 punti, hanno bisogno di punti e servirà una prestazione importante in casa degli Spurs a quota 9 e attualmente al 7° posto: una gara che ha il suo fascino e che non sarà seguita solo dai tifosi romanisti. Ma dove vedere Tottenham-Roma in Tv e streaming?

Dove vedere Tottenham-Roma in Tv?

Dove vedere Tottenham-Roma in Tv? Sky, Prime Video o Tv8? Possiamo già escludere l'opzione in chiaro via digitale terrestre poiché, per chi ancora non lo sapesse, è un'alternativa per vedeer solo partite di squadre non italiane. Per vedere Tottenham-Roma servirà un abbonamento ma quale tra quello a Sky e Amazon? E' l'emittente satellitare la soluzione: Tottenham-Roma sarà infati sui canali Sky. In particolare Sky Sport Uno, numero 201, o Sky Sport 252.

Dove vedere Tottenham-Roma in streaming

Dove vedere Tottenham-Roma in streaming? Sempre Sky, ovviamente, nelle sue alternative digitali. Ovvero SkyGo o NOW.