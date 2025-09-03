CN24 - Dietro la conferma di Ambrosino ci sono due tesserati azzurri! Non c'era solo l'Ajax sul prodotto del vivaio

Calciomercato SSC Napoli, Giuseppe Ambrosino resta a Napoli, l'attestato di stima di Antonio Conte che gli ha dato fiducia gettandolo nella mischia nella parte finale di gara col Cagliari e sul punteggio ancora di parità, è un qualcosa che fa piacere e che dimostra quanto il tecnico punti su di lui.

Ambrosino resta ma 4 club erano interessati

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, non sono mancate le richieste per Giuseppe Ambrosino, cercato, oltre che dall'Ajax, anche da Werder Brema, Cremonese e Cagliari ma ogni richiesta è stata rispedita al mittente da parte di Giovanni Manna, Ds del Napoli e da Conte stesso.

Ambrosino, cresciuto nelle giovanili del Napoli, prima di tuffarsi nel mondo dei grandi tra Como, Cittadella, Catanzaro e Frosinone e meritandosi la chiamata della Nazionale Under 21, ora ha l'opportunità di mettersi in mostra con la maglia azzurra sperando di ritagliarsi spazio e di crescere ulteriormente, magari pensando ad un rinnovo di contratto che potrebbe arrivare a breve.

