CN24 - Dietro la conferma di Ambrosino ci sono due tesserati azzurri! Non c'era solo l'Ajax sul prodotto del vivaio

Esclusive  
CN24 - Dietro la conferma di Ambrosino ci sono due tesserati azzurri! Non c'era solo l'Ajax sul prodotto del vivaio

Ultime calcio Napoli Ambrosino resta ma oltre all'Ajax anche il Werder Brema era interesasto

Calciomercato SSC NapoliGiuseppe Ambrosino resta a Napoli, l'attestato di stima di Antonio Conte che gli ha dato fiducia gettandolo nella mischia nella parte finale di gara col Cagliari e sul punteggio ancora di parità, è un qualcosa che fa piacere e che dimostra quanto il tecnico punti su di lui. 

Ambrosino resta ma 4 club erano interessati

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, non sono mancate le richieste per Giuseppe Ambrosino, cercato, oltre che dall'Ajax, anche da Werder Brema, Cremonese e Cagliari ma ogni richiesta è stata rispedita al mittente da parte di Giovanni Manna, Ds del Napoli e da Conte stesso.

Ambrosino, cresciuto nelle giovanili del Napoli, prima di tuffarsi nel mondo dei grandi tra Como, Cittadella, Catanzaro e Frosinone e meritandosi la chiamata della Nazionale Under 21, ora ha l'opportunità di mettersi in mostra con la maglia azzurra sperando di ritagliarsi spazio e di crescere ulteriormente, magari pensando ad un rinnovo di contratto che potrebbe arrivare a breve.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Ambrosino
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top