CN24 - Dietro la conferma di Ambrosino ci sono due tesserati azzurri! Non c'era solo l'Ajax sul prodotto del vivaio

Calciomercato SSC Napoli, Giuseppe Ambrosino resta a Napoli, l'attestato di stima di Antonio Conte che gli ha dato fiducia gettandolo nella mischia nella parte finale di gara col Cagliari e sul punteggio ancora di parità, è un qualcosa che fa piacere e che dimostra quanto il tecnico punti su di lui.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, non sono mancate le richieste per Giuseppe Ambrosino, cercato, oltre che dall'Ajax, anche da Werder Brema, Cremonese e Cagliari ma ogni richiesta è stata rispedita al mittente da parte di Giovanni Manna, Ds del Napoli e da Conte stesso.
Ambrosino, cresciuto nelle giovanili del Napoli, prima di tuffarsi nel mondo dei grandi tra Como, Cittadella, Catanzaro e Frosinone e meritandosi la chiamata della Nazionale Under 21, ora ha l'opportunità di mettersi in mostra con la maglia azzurra sperando di ritagliarsi spazio e di crescere ulteriormente, magari pensando ad un rinnovo di contratto che potrebbe arrivare a breve.
