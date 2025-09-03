Hojlund: "Napoli? Felice di essere nella migliore squadra d'Italia! Voglio dare tutto in campo. I tifosi sono incredibili, ora sono cresciuto..."

Ultime notizie SSC Napoli - Rasmus Hojlund, nuovo attaccante del Napoli, è il protagonista del video societario che racconta il suo primo giorno in azzurro.

“Sono molto emozionato, il Napoli ha vinto il campionato e so quanto siano calorosi i tifosi e la città. Sono molto felice per questa opportunità, ho visto la partita contro il Cagliari in un ristorante, il momento del gol all’ultimo minuto con Anguissa: ho passato delle belle ore qui in Italia, sono felice di essere qui.

Ora è tutto differente, vengo qui con più esperienza e sono un giocatore migliore con esperienza in Champions League e Premier. Vengo con tanta voglia di provare ciò che sono, di mettermi in mostra nel miglior team d’Italia. Con il Napoli andrà benissimo.

Io dò sempre tutto sul campo, come se volessi morirci. Voglio dare tutto per la squadra, dare tutto per segnare, per lottare per ogni traguardo.

I tifosi sono calorosissimi qui, ho giocato in Italia all’Atalanta e so quanto sono pazzi. Amano il calcio, l’ho visto nelle strade e allo stadio Maradona: è incredibile, non vedo l’ora di vederli allo stadio perchè voglio dare il massimo quest’anno per rendere possibile la vittoria di un trofeo e rendere i tifosi e la società fieri”