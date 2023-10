Infortunio Osimhen, i risultati del Napoli senza di lui: c'è un dato che fa sperare Garcia

Notizie calcio. Victor Osimhen sarà ai box per circa un mese dopo l'infortunio muscolare rimediato con la Nazionale nigeriana. Il centravanti azzurro dovrebbe saltare le prossime sei partite in calendario (Verona, le due gare contro l'Union Berlino, Milan, Salernitana ed Empoli), tornando a disposizione di Garcia solo dopo la prossima sosta del campionato. La data cerchiata in rosso è quella della trasferta contro l'Atalanta, fissata per il prossimo 25 novembre.

Infortunio Osimhen, i risultati del Napoli senza di lui

Nella sua avventura al Napoli, iniziata nel 2020, Osimhen ha saltato ben 27 partite a causa di infortuni/problematiche rimediati con la Nigeria (alle quali andranno aggiunte le prossime 6). A questo punto si apre il ballottaggio tra Simeone e Raspadori per sostituirlo, ma c'è una domanda che in molti si fanno: il Napoli riuscirà a fare a meno del suo bomber?

Se analizzano la scorsa stagione, Osimhen saltò 9 partite tra campionato e Champions League a causa di infortuni muscolari (tra le quali l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan). Senza di lui il Napoli riuscì lo stesso a tenere botta, collezionando 7 vittorie e 2 sconfitte (entrambe proprio con il Milan) e segnando ben 21 gol a fronte dei 10 subiti.

Queste nel dettaglio le partite della stagione 2022/23:

10 settembre 2022: Napoli-Spezia 1-0

14 settembre 2022 (CL): Glasgow Rangers-Napoli 0-3

18 settembre 2022: Milan-Napoli 1-2

1° ottobre 2022: Napoli-Torino 3-1

4 ottobre 2022 (CL): Ajax-Napoli 1-6

9 ottobre 2022: Cremonese-Napoli 1-4

2 aprile 2023: Napoli-Milan 0-4

7 aprile 2023: Lecce-Napoli 1-2

12 aprile 2023 (CL): Milan-Napoli 1-0

Numeri ed annate sicuramente diverse, con il passaggio da Spalletti a Rudi Garcia, ma la rosa azzurra ha già dimostrato di poter reggere per un breve.medio periodo anche senza il suo goleador principale. A giocarsi il "posto" di Osimhen sono sempre stati Raspadori e Simeone, con l'unica eccezione di Elmas che fu schierato centravanti nell'andata dei quarti di Champions contro il Milan.

Gli stessi Raspadori e Simeone, in coppia, produssero 7 gol totali senza Osimhen: un dato che di certo può fare "respirare" Garcia in vista dei prossimi e decisivi impegni del Napoli.