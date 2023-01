Il momento esatto in cui il Napoli crolla a San Siro | FOTOSEQUENZA

Chiariamoci subito, il Napoli ha giocato la peggior gara del campionato e ha fatto davvero troppo poco per meritare punti a San Siro contro l'Inter. E soprattutto è stato troppo poco pericoloso in fase offensiva, per riuscire a strappare un risultato positivo a Milano: il vero problema è stato l'essere timidini davanti. Come ha sottolineato Spalletti: "Probabilmente siamo stati al di sotto in tutte le nostre qualità offensive, le nostre caratteristiche. Potevamo fare di più sia come reparto offensivo, sia come preparare il reparto offensivo alle giocate più importanti".

Inter-Napoli, errore degli azzurri e gol di Dzeko

Ma è innegabile che il gol preso, con un po' di attenzione in più, ed un pizzico di brillantezza, poteva essere evitato. Se qualche folle se la prende con Meret (al momento in cui parte il cross di Dimarco c'è Rrahmani a seguire Dzeko, è abbastanza chiaro perché il friulano resti tra i pali e non esca), e qualcun altro si scaglia contro la leggerezza di Rrahmani che si fa fregare dal movimento del bosniaco, il vero momento in cui il Napoli prende gol, e crolla, è un altro. Ed è precedente al cross di Dimarco.

Dove nasce il gol di Dzeko: Inter-Napoli

Si tratta del momento in cui cadono le non troppo solide certezze del buon palleggio con cui prima o poi si arriva in porta: tutti lo indicano, nessuno ci va addosso. Un atteggiamento compassato e che evidenzia scarsa brillantezza. Non è un errore individuale a portare all'1-0 nerazzurro, chiaramente. E non è tutta colpa di Anguissa. Ma l'atteggiamento del Napoli sulla rimessa laterale di Darmian sorprende per quello che finora aveva mostrato la squadra: bassa attenzione e lucidità, ma soprattutto troppo campo concesso a Mkhitaryan per ricevere indisturbato e sventagliare per un'azione verticale troppo rapida e semplice da mettere in pratica.

L'atteggiamento del Napoli non è feroce, come quello dei nerazzurri, ed essendo solo al 56' è sorprendentemente grave la disattenzione su quella palla. Poi c'è tutto il talento di Mkhitaryan che si gira e in meno di due secondi apre per Dimarco. Ma Anguissa è troppo lontano dall'avversario in marcatura, al punto che non può nemmeno tentare un fallo tattico per bloccarlo sul nascere: lo rincorre senza mai toccarlo. Eppure tutti, dalla tv o dallo stadio, si sono sbracciati nel vedere quella linea di passaggio troppo facile e libera di Darmian per l'armeno dell'Inter: concentrazione e smalto, qualcosa da recuperare al più presto.

