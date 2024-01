DIRETTA VIDEO - Napoli-Fiorentina LIVE da Riad: Mazzarri col 3-4-3, Mazzocchi-Simeone dal 1'! Allo stadio anche Lotito e l'agente di Politano

Napoli Fiorentina Supercoppa Italiana - Napoli Fiorentina Supercoppa in diretta video. Segui su CalcioNapoli24 la prossima partita, la semifinale della Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita a Riyadh.

DIRETTA VIDEO Napoli Fiorentina Supercoppa Italiana

Notizie calcio Napoli - Napoli Fiorentina Supercoppa Italiana in diretta.

Napoli Fiorentina Supercoppa: diretta testuale

19:03 - Aggiornata la distinta ufficiale, Piotr Zielinski c'è: va in panchina

18:40 - Formazione ufficiale Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Bonaventura, Ikonè, Brekalo, Beltran. A disposizione Martinelli, Vannucchi, Christianse, Sottil, Maxime Lopez, Ranieri, Nzola, Infantino, Faraoni, Comuzzo, Mandragora, Parisi, Barak, Amatucci. Allenatore Vincenzo Italiano

18:35 - Formazione ufficiale SSC Napoli (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. A disposizione: Contini, Idasiak, Zerbin, Zielinski, Lindstrom, D'Avino, Ostigard, Gioielli, Gaetano, Raspadori. Allenatore Walter Mazzarri

18:24 - Arrivato De Laurentiis insieme ai due pullman della SSC Napoli: Walter Mazzarri e i calciatori azzurri sono arrivati allo stadio

18:15 - Arrivati l'agente di Politano, tra gli altri, Mario Giuffredi e il presidente della Lazio Claudio Lotito allo stadio

17.30 - Probabili formazioni Napoli-Fiorentina, ultimissime Sky: Cajuste recupera! Confermata tegola per Italiano

14:59 - Ngonge è appena arrivato a Villa Stuart! Pronte visite mediche e firma col Napoli | VIDEO CN24

11:00 - Supercoppa, ecco lo spogliatoio degli azzurri a Riad per Napoli-Fiorentina | VIDEO CN24

08:30 - Ngonge-Traorè, il Napoli è pronto a farli partire per Riyad se arriva in finale | CN24

18/01/2024 giovedì ore 20:00 Napoli Fiorentina Supercoppa Italiana

Napoli Fiorentina Supercoppa Italiana dove vederla Tv e streaming?

Napoli Fiorentina Tv - Napoli Fiorentina Supercoppa Italiana, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. La semifinale della Supercoppa Italiana per la squadra di Walter Mazzarri che scende in campo contro la Fiorentina di Italiano. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

