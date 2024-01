Ngonge-Traorè, il Napoli è pronto a farli partire per Riyad se... | CN24

Calciomercato Napoli - Dopo l'ufficialità di Hamed Junior Traorè delle scorse ore, il Napoli lavora per chiudere nel giro di 24 ore anche l'affare Cyril Ngonge. Ieri sera è arrivata la fumata bianca con lo scambio dei documenti con l'Hellas Verona. Le prossime ore saranno quelle delle visite mediche e solo successivamente della firma e del deposito del contratto, che legheranno Ngonge (24 anni a maggio) alla SSC Napoli.

Ngonge-Traorè: viaggio a Riad in caso di finale

Ma questa sera c'è Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa Italiana. Così, secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, se gli azzurri di Walter Mazzarri dovessero riuscire a superare lo scoglio Vincenzo Italiano ed approdare in finale, Ngonge e Traorè, già avvisati, sarebbero pronti a partire direzione Riyad, Arabia Saudita. Per unirsi al gruppo azzurro che preparerebbe la finale (in programma lunedì 22 gennaio) contro la vincente di Inter-Lazio.