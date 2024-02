Digital Collection Serie C, Giovanni Di Lorenzo ospite all'evento Panini: segui la diretta

Giovanni Di Lorenzo ospite speciale alla terza edizione della Digital Collection Serie C 2023/2024. Il capitano del Napoli sarà ospite speciale e interverrà all'evento Panini.

Digital Collection Serie C Panini: parla Di Lorenzo

Arriva la terza edizione della "Digital Collection Serie C 2023/24" di Panini. Lunedì 12 febbraio alle ore 11, nella sede della Lega Pro in via Jacopo da Diacceto 19 a Firenze, sarà presentato il nuovo album digitale interamente dedicato alle squadre ed ai calciatori della Serie C NOW.

All’evento di presentazione interverranno: Matteo Marani presidente Lega Pro, Umberto Calcagno presidente AIC, Alex Bertani Direttore Mercato Italia Panini, Giovanni Di Lorenzo campione d’Europa ad Euro2020 ed Enrico Chiesa, con un passato nella Nazionale Azzurra, che ha vestito, tra le altre, le maglie di Sampdoria, Parma e Fiorentina.

Parteciperanno, raccontando aneddoti e curiosità sulle loro figurine Panini, i calciatori di Serie C NOW Antonio Donnarumma (Calcio Padova), Mirco Antenucci (S.P.A.L.) e Antonino Ragusa (A.C.R. Messina).

Segui su CalcioNapoli24 la diretta dell'evento Panini con le parole di Giovanni Di Lorenzo in diretta: