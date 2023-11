Giovanni Simeone ha parlato a Prime Video nel post partita di Real Madrid-Napoli 4-2:

"Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra. Prestazione positiva ma vittoria è quando si vince, ci dispiace perché noi vogliamo sempre vincere. Questa partita è stata speciale per me, la mia prima partita in Champions League l'ho vista qui in questo stadio contro il Barcellona".