Il Braga vince in trasferta e vola momentaneamente al quarto posto in campionato

Ultime notizie. Vittoria in campionato per il Braga, uno dei tre avversari del Napoli nel Girone C di UEFA Champions League. Martedì i portoghesi affrontano l'Union Berlino ma nel frattempo hanno collezionato la seconda vittoria consecutiva nella Primeira Liga.

Ieri il Braga ha vinto 2-4 in trasferta contro l'Estrela Amadora, grazie alla doppietta di Djalo e i gol di Simon Banza e Ricardo Horta. Grazie a questi tre punti il Braga vola momentaneamente al quarto posto in classifica nel campionato portoghese, potendo contare però su una partita in più delle dirette avversarie.