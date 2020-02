Biglietti Barcellona-Napoli in vendita, i prezzi: dal terzo anello a 134 euro alla Tribuna centrale da 269

Biglietti Barcellona-Napoli. Dalle ore 10 sono in vendita i biglietti Barcellona-Napoli sul sito ufficiale del club blaugrana, per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League prevista alle ore 21 del prossimo 18 marzo 2020 al Camp Nou. Si è discusso molto negli ultimi giorni dei prezzi al San Paolo per la gara dell'andata (70 euro le curve, fino ai 250 euro della Tribuna Posillipo), da oggi sono in vendita i tickets dei blaugrana (settore ospiti escluso).

Biglietti Barcellona-Napoli in vendita, i prezzi

Innanzitutto segnaliamo l'impossibilità di fare biglietti per altri settori destinati al Barcellona per residenti in Italia (in questo momento, via sito ufficiale), in attesa di notizie più precise fronte Barcellona. Il club blaugrana, formato da tre anelli, vende molteplici settori rispetto alla SSC Napoli che suddivide (con lo stesso prezzo) le Curve, ad esempio, soltanto in inferiori e superiori. Questi, i prezzi dei biglietti di Barcellona-Napoli, dal meno costoso terzo anello di curva a 134 euro al secondo anello della tribuna centrale a 269 euro:

3rd Goal lower 134 euro;

1st Goal, 2nd Corner upper e 2nd Goal lower 154 euro;

3rd Lateral lower 189 euro;

2nd Grandstand Nord/South upper 219 euro

1st Lateral 239 euro;

1st Grandstand central e 2nd Grandstand central lower 269 euro.

Questi, in grafica, tutti i prezzi:

Biglietti Barcellona-Napoli, i prezzi