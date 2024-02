Problemi per il Barcellona di Xavi che perde anche Ilkay Gundogan per infortunio. Il centrocampista tedesco è uscito dal campo per infortunio nella gara odierna contro il Deportivo Alaves. Ora anche Ilkay Gundogan si aggiunge così ai tanti infortuni che stanno condizionando la stagione dei blaugrana. Da capire se sarà disponibile per la prossima partita di Champions League contro il Napoli.