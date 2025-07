"Vogliamo Osimhen!": tifosi del Galatasaray scatenati, coro al presidente dei turchi! E intanto Osi mette like ad un post... | FOTO e VIDEO

Calciomercato Napoli - Il Galatasaray ha iniziato oggi la preparazione estiva in Austria. Il club turco, ancora in piena trattativa con la SSC Napoli per il trasferimento di Victor Osimhen, è stato accolto da numerosissimi tifosi che hanno invocato a gran voce proprio il nome dell'attaccante di proprietà degli azzurri. In tantissimi hanno rivolto cori al presidente del club: "Vogliamo Osimhen!". Una richiesta chiara che presto, salvo clamorosi ribaltoni, dovrebbe essere accontentata.

Intanto, proprio Osimhen segue a distanza i compagni di spogliatoio del Galatasaray: l'attaccante nigeriano ha messo like ad un post del club turco su Instagram.