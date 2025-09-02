Bologna, tegola Immobile: Italiano lo esclude dalla lista UEFA

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha diramato la lista per la stagione di Europa League che attende i rossoblu. In "Lista A", rimane fuori Ciro Immobile, che sarà assente per infortunio fino a fine ottobre e che dovrà saltare le prime partite della prima fase. Esclusi anche Dominguez, Sulemana e De Silvestri, che fu già escluso un anno fa dalla Champions.

Ecco la lista di giocatori convocati dal Bologna.

Lista A

PORTIERI: Pessina, Ravaglia, Skorupski;

DIFENSORI: Casale, Heggem, Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;

CENTROCAMPISTI: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega;

ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.

