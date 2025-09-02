La Fiorentina pubblica la rosa ufficiale per la Serie A: due esclusi, non ci saranno contro il Napoli

La Fiorentina ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la rosa della nuova stagione. Sono assenti due giocatori: Christian Kouame e Gino Infantino, che evidentemente il tecnico Pioli non considera funzionali al suo progetto. Presenti, invece, Amir Richardson e Abdelhamid Sabiri che nelle ultime ore di calciomercato sembravano vicini alla cessione. 

Ecco la lista completa.

Portieri: Lezzerini, Martinelli, De Gea.

Difensori: Dodo, Pograncic, Ranieri, Comuzzo, Mari, Gosens, Kospo, Viti, Fortini, Kouadio, Lamptey, Parisi.

Centrocampisti: Sohm, Mandragora, Sabiri, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Richardson, Ndour, Fagioli.

Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Braschi, Piccoli.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
