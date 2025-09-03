Gutierrez e Neres convocabili per Fiorentina Napoli? Le ultime da Castel Volturno

David Neres ha saltato l'ultima gara di campionato in via precauzionale dopo aver avuto qualche problema all'adduttore come lo stesso Conte ha chiarito nel post partita contro il Cagliari. Anche Miguel Gutierrez sta bruciando le tappe pe strappare la prima convocazione.
Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:
"Il Napoli riprenderà la preparazione oggi a Castel Volturno dopo due giorni di riposo, senza 14 nazionali: Di Lorenzo, Meret e Politano (Italia); Gilmour e McTominay (Scozia); De Bruyne (Belgio); Lobotka (Slovacchia); Lang (Olanda); Rrahmani (Kosovo); Anguissa (Camerun); Olivera (Uruguay); Hojlund (Danimarca); Elmas (Macedonia del Nord); Marianucci (Italia Under 21). Verso la Fiorentina, sono da valutare i recuperi di Gutierrez e Neres".