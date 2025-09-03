Gutierrez e Neres convocabili per Fiorentina Napoli? Le ultime da Castel Volturno

Rassegna Stampa  
Gutierrez e Neres convocabili per Fiorentina Napoli? Le ultime da Castel Volturno

David Neres ha saltato l'ultima gara di campionato in via precauzionale dopo aver avuto qualche problema all'adduttore come lo stesso Conte ha chiarito nel post partita contro il Cagliari. Anche Miguel Gutierrez sta bruciando le tappe pe strappare la prima convocazione.

Miguel Gutierrez convocato Napoli Fiorentina?

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Il Napoli riprenderà la preparazione oggi a Castel Volturno dopo due giorni di riposo, senza 14 nazionali: Di Lorenzo, Meret e Politano (Italia); Gilmour e McTominay (Scozia); De Bruyne (Belgio); Lobotka (Slovacchia); Lang (Olanda); Rrahmani (Kosovo); Anguissa (Camerun); Olivera (Uruguay); Hojlund (Danimarca); Elmas (Macedonia del Nord); Marianucci (Italia Under 21). Verso la Fiorentina, sono da valutare i recuperi di Gutierrez e Neres".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti

  • #1

  • #2

  • #3

  • #4

  • #5

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top