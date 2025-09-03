Il Mattino - Nuovo stadio del Napoli a Poggioreale: ADL aspetta il via libera dalla Zes in questi giorni, c'è solo un nodo. Data e progetto

NapoliÂ -Â Occhio a quello che puÃ² accadere da un momento all'altro perchÃ© il prossimo 18 del mese si avvicina e il presidente Aurelio De Laurentiis aspetta la risposta dalla Zes per il nuovo stadio del Napoli a Poggioreale. Questo quanto rivela Il Mattino:

Il progetto del presidente dei due scudetti Ã¨ imponente e si sviluppa tutto su suoli di proprietÃ comunale, la bellezza di 33 ettari, vale a dire circa 300mila metri quadri. Questa la novitÃ di giornata: man mano che si avvicina la data del 18 iniziano a trapelare sempre piÃ¹ particolari sul progetto della Ssc Napoli e 300mila metri quadri Ã¨ un'area enorme. Dove presumibilmente si prevede uno stadio da circa 70mila posti. Un'opera di simili dimensioni necessita di servizi adeguati in termini di parcheggi e trasporto pubblico. Il Comune ha presentato al riguardo un parere molto articolato e chiesto modifiche al progetto di De Laurentiis. Quindi non una bocciatura ma armonizzare il progetto stadio con tutte le altre concessioni e opere programmate su quel pezzo di cittÃ . Il primo nodo da affrontare Ã¨ quello del mercato del Caramanico con 524 aziende stanziali che dovrebbero traslocare nel periodo di costruzione dell'impianto: qual Ã¨ la l'alternativa? Che garanzie si daranno a queste persone in caso di via libera dalla Zes?

Un altro nodo da sciogliere Ã¨ quello dei parcheggi. De Laurentiis nel progetto ha previsto 8500 posti auto che andrebbero a impattare sull'area dove sorgerÃ il PalaEventi del Centro direzionale. I punti critici per il Comune sono due: la concessione per il PalaEventi giÃ data, un'opera che serve alla cittÃ e all'area est. E gli 8500 posti auto: quando non c'Ã¨ la partita del Napoli come verrebbero occupati? Servono per il Comune Â«alternative ragionevoli a questa parte del progettoÂ». Una di queste potrebbe essere quella dei parcheggi interrati o di utilizzare quelli del Centro direzionale senza considerare che nel giro di tre anni quell'area sarÃ servita da ben 2 fermate della metro.