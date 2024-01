ULTIM'ORA SKY - Sorpresa Napoli, preso Dendoncker dell'Aston Villa: domani visite mediche

Calciomercato Napoli, colpo di scena: è in arrivo Leander Dendoncker come 5° acquisto di questa frenetica sessione invernale. Lo annuncia a sorpresa Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito.

Ecco quanto si legge esattamente sul portale del collega di SkySport esperto di mercato:

Rinforzi in difesa – con Perez dell’Udinese più vicino dopo i contatti odierni tra le parto–, ma non solo. Perché il Napoli è vicinissimo a chiudere un’altra operazione: è in arrivo infatti Leander Dendoncker, centrocampista belga classe 1995 di proprietà dell’Aston Villa.

Trovano dunque conferma le indiscrezioni circolate nelle scorse ore in Inghilterra che parlavano di contatti in corso tra i due club: dalle nostre verifiche è poi emerso che l’operazione per portare Dendoncker al Napoli è ormai in chiusura. Tra Napoli e Aston Villa l’accordo è già stato raggiunto: operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro. Napoli che nelle prossime ore accoglierà Dendoncker in Italia: già domani infatti sono in programma le visite mediche per il ragazzo.