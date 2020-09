Gazzetta controcorrente: Milik ha rifiutato la proposta della Roma! In stand-by il maxi-affare

Ultime mercato Napoli - Il puzzle sembrava completo. Dzeko alla Juventus, De Sciglio e Milik alla Roma, soldi (25 milioni di euro più il 10% della futura rivendita, calcolati riscatto e bonus) al Napoli. C'è un no di mezzo che frena tutto, ne parla il sito della Gazzetta dello Sport:

"Milik ha rifiutato la proposta della Roma: un quinquennale da 5 milioni di euro all'anno: il centravanti pare non voler accettare la Capitale come destinazione e la cosa complica non poco i piani sia della Roma che della Juve, che parallelamente avevano già trovato l'accordo per lo scambio più soldi tra Dzeko e De Sciglio. Ora è tutto fermo, a meno che Milik, che ha il contratto in scadenza a giugno 2021 con il Napoli, non cambi idea"