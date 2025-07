UFFICIALE - Mateo Retegui si trasferisce in Arabia Saudita: ha firmato con l'Al-Qadsiah

Si è conclusa la telenovela relativa a Mateo Retegui. Dopo una sola stagione all'Atalanta, l'attaccante lascia Bergamo: si è accordato ed ha firmato con l'Al-Qadsiah, club di Saudi Pro League. Il centravanti, dunque, si trasferisce in Arabia Saudita.

Di seguito la nota ufficiale del club bergamasco:

"Acquistato dal Genoa a inizio agosto 2024, Mateo Retegui ha trovato nell’Atalanta e a Bergamo le condizioni e l’ambiente ideali per disputare la sua miglior stagione in carriera, dal punto di vista realizzativo e non solo. Dopo un anno, la decisione di provare una nuova esperienza professionale che lo porterà a giocare nella Saudi Pro League, in Arabia Saudita, con la maglia dell’Al-Qadsiah, cui Atalanta BC ha ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del 26enne attaccante italo-argentino.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro ringraziano sentitamente Mateo per lo straordinario contributo fornito nella scorsa stagione e gli augurano il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva e per il suo futuro".