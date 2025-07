Tmw - Il Napoli chiude 4 operazioni in questa settimana, non c'è Juanlu Sanchez

Calciomercato Napoli - Dai colleghi di Tmw arrivano le ultime notizie di calciomercato sulle mosse del Napoli tra acquisti e cessioni in vista di questa settimana:

Si sblocca l'affare Victor Osimhen - Il Napoli ha trovato l'accordo con il Galatasaray per la cessione dell'attaccante per 75 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita. Presente anche una clausola anti-Italia valevole per due anni. Il club turco pagherà 40 milioni subito e poi due rate da 17,5 milioni.

La settimana giusta per lo "scambio" Ngonge-Milinkovic-Savic - Tra Napoli e Torino Napoli e Torino sono infatti sempre più vicini all'accordo per il trasferimento dell'esterno offensivo belga classe 2000 Cyril Ngonge sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Nelle casse della società partenopea entrerà subito un milione di euro coi granata che poi, al termine della prossima annata, ne verseranno altri undici per definire l'acquisto dell'ex calciatore dell'Hellas Verona.

Parallelamente le due società stanno avviando verso la chiusura anche la trattativa per il trasferimento di Vanja Milinkovic-Savic, portiere pronto a intraprendere il percorso opposto.

Le due società sono molto vicine a un'intesa definitiva sulla base di un'offerta da 18 milioni di euro più bonus col portiere classe '97 che, nella rosa guidata da Antonio Conte, prenderà il posto lasciato vacante da Simone Scuffet e si giocherà una maglia con Meret.

Il Cagliari aspetta Folorunsho - Ultimi giorni a Temù per il Cagliari che aspetta sempre Folorunsho, in cerca di riscatto. L'intenzione dei rossoblù è quella di far svolgere le visite mediche al giocatore del Napoli in questi primi giorni della settimana.

In questo modo il tecnico Pisacane potrebbe averlo a disposizione già per gli ultimi giorni di ritiro e in particolare per l’amichevole di lusso contro il Galatasaray, che si giocherà in Austria di mercoledì 23 luglio.