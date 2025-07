Calciomercato Napoli - Marco Demicheli, giornalista Sky, ha rilasciato nuovi aggiornamenti a proposito della trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport 24:

"Per Juanlu Sanchez manca l’intesa col Siviglia. Il club spagnolo chiede 15 milioni, si sta lavorando per colmare il gap tra domanda ed offerta. Il Napoli vorrebbe spendere 10 milioni di euro di parte fissa più bonus per avvicinarsi alla richiesta del Siviglia".